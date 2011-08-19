19日午间分析：外围重挫 沪指继续下探

受欧美股市重挫的影响，今日A股市场继续震荡下探，但是相比于欧美市场，今日沪深股指跌幅明显“缓和”多了，可见外围市场的影响力正在逐渐减弱。不过，国际经济局势的不明朗，令A股市场面对的外部不确定性陡然急升。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受欧美股市重挫的影响，今日A股市场继续震荡下探，但是相比于欧美市场，今日沪深股指跌幅明显“缓和”多了，可见外围市场的影响力正在逐渐减弱。不过，国际经济局势的不明朗，令A股市场面对的外部不确定性陡然急升。

今日市场主要的做空动能来自于金融、地产等权重股，沪综指一度退守2500点关口，尽管盘中不乏黄金板块逆市走强，但由于市场上避险情绪显现，投资者出手谨慎，沪综指午盘报收于2525.55点，下跌1.33%。在通胀前景并不明朗，政策进入观察期的背景下，预计大盘或将维持弱震荡格局。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。