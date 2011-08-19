19日午间分析：外围重挫 沪指继续下探

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受欧美股市重挫的影响，今日A股市场继续震荡下探，但是相比于欧美市场，今日沪深股指跌幅明显“缓和”多了，可见外围市场的影响力正在逐渐减弱。不过，国际经济局势的不明朗，令A股市场面对的外部不确定性陡然急升。
今日市场主要的做空动能来自于金融、地产等权重股，沪综指一度退守2500点关口，尽管盘中不乏黄金板块逆市走强，但由于市场上避险情绪显现，投资者出手谨慎，沪综指午盘报收于2525.55点，下跌1.33%。在通胀前景并不明朗，政策进入观察期的背景下，预计大盘或将维持弱震荡格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。