(更正)美国股市大跌逾3%

(更正:因译文有误,内文倒数第七段应改为...为2009年"3月"以来最低....非"2009年5月")

* 波动性指数跳升至43之上,因市场感到不安

* 费城联储制造业指数为两年半最低

* 美联储审查欧洲银行业者在美国分行-报导

* 道指重挫3.7%,标普500指数急跌4.5%,Nasdaq指数暴跌5.2%

路透纽约8月18日电---美国股市周四重挫,受累于对美国重陷衰退的担忧与日俱增,三大指数跌幅均超过3%,投资者原本希望已结束的大幅震荡走势再度重现.

对欧洲的银行体质的担忧再度重燃,在开盘前就设定了市场基调,且低迷的费城联储制造业数据将市场推入了下行的漩涡,道指盘中下跌多达528点,引发资金逃向诸如黄金等避险资产.

Nasdaq指数收跌逾5%,标普500指数跌幅超过4%,道指急挫逾3%.

"我们将重陷衰退吗?多数市场人士预期经济将缓慢但稳定的增长,但国内外的数据和金融市场状况扰乱了投资者的上述观点,"American Century Investments驻加州山景城的高级货币基金经理Richard Weiss称.

道琼工业指数重挫419.63点,或3.68%,报10,990.58;标准普尔500指数急跌53.24点,或4.46%,报1,140.65点.Nasdaq指数暴跌131.05点,或5.22%,报2,380.43点.

始于7月底的跌势死灰复燃,前几天跌势看似有所缓解.更令人不安的迹象是,今日的成交量超过了最近上涨时的成交量.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为114亿股,为本周迄今最高.

波动性增大,CBOE波动性指数暴涨38%,至43.56.

标普500指数目前从4月29日收盘高位累计回落了16.4%,但该指数仍收在8月9日触及的1,101.54点低位之上.

与成长相关的板块受创最重.对道指拖累最大的个股包括:IBM(IBM.N)重挫4.5%,报163.83美元;联合技术(UTX.N)急跌5.5%,报68.12美元.Nasdaq市场方面, 甲骨文ORCL.O大跌8.3%,报25.19美元.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数为负30.7,为2009年3月以来最低.预估为正3.7,7月为正3.2.[ID:nEAPAI0E21]数据令美国重陷衰退的担忧加剧.

惠普(HPQ.N)劲挫6.1%,之前该公司公布季度业绩.

银行股也拖累市场走低,KBW银行指数收挫5.6%.

华尔街日报报导称,美联储要求欧洲最大的银行的美国分支提供更多信息,证明其有可靠的资金来源保证其在美国营运的资金需求.

银行股中,花旗集团(C.N)重挫6.3%,报27.98美元.摩根士丹利(MS.N)急跌4.8%,报16.20美元.

奢侈品零售商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)大跌7.9%,报59.21美元.

摩根士丹利的经济学家下调了全球经济成长预估,称美国和欧元区"非常危险地处于衰退边缘".(完)

--编译 母红;审校 田建华

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