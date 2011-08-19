独家：雀巢和达能在竞购惠氏婴儿奶粉案中初步领先

路透伦敦8月18日电---根据一位熟悉情况的银行消息人士说,欧洲食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX和达能(Danone)(DANO.PA)是竞购辉瑞(Pfizer)(PFE.N)旗下惠氏婴儿配方奶粉业务的初期领先者.该业务价值最高100亿美元.

这位银行界人士说,美国对手美赞臣(MJN.N)把精力放在内部成长.美赞臣在婴儿配方奶粉业务方面仅次于雀巢.

这位消息人士称,雀巢和业内排名第三的达能都把惠氏视为高成长业务.惠氏的销售额有将近80%来自新兴市场,而西欧和美国市场最多也仅能说是缓慢的成长.

雀巢和达能认为惠氏有60%的销售份额是在亚洲,这一点对他们特别具吸引力.不过二者正仔细研究是否会出现任何反垄断问题.

"雀巢和达能把惠氏视为一项区域性策略交易,两家大厂都想在该地区有所成长.而且显然他们是这宗竞购案中最初的领先者."这位银行人士说.

两家公司都认为惠氏的亚洲业务至关重要,因亚洲占据了全球配方奶市场的45%--单单中国就占全球销量的五分之一,并且该地区出生人数占世界的一半以上.

雀巢和达能建立的婴儿奶粉业务每年增长近10%,且把营养品业务作为关键的战略增长领域.因此,惠氏凭借SMA配方奶粉品牌能够带动亚洲和拉美等地业务快速增长.

持有这两家欧洲食品集团股票的投资者表示,"雀巢或能轻易承担这项交易,但将面临大量反垄断问题.对达能来说,财务上会更加吃紧,但该集团遇到的竞争性问题应该较少."

世界最大的食品公司雀巢负债相对较低,有充足资金进行交易,但或会在墨西哥、南美和亚洲面临反垄断问题;而达能可能必须解决英国和澳洲市场的反垄断忧虑.

世界最大的制药商辉瑞7月提出欲出售惠氏业务.分析师预计,全球四大品牌--雀巢、美赞臣、达能和雅培(ABT.N)会有兴趣.

目前,雀巢在全球婴儿配方奶市场占有率为19.3%,美赞臣紧跟其後为16.4%,达能、雅培和惠氏分别为13.5%,12.1%和5.6%.(完)

--编译 李婷仪/王翔琼;审校 徐文焰

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