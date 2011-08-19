拜登访华第二日将关注中美商业环境问题

路透北京8月19日电---美国副总统拜登周五在第二日访华的会晤中,将关注商业环境问题,寻求途径以减少政府对美国和中国企业在两国造成的障碍.

作为访问亚洲的第一站,拜登于周四与中国国家副主席习近平进行会谈.外界普遍预计,习近平可能在2013年初接替胡锦涛,成为中国下任国家主席.

美国官员表示,此次会谈很成功,谈及从人权到两国经济问题等话题.会谈持续了大约45分钟.

双方淡化了中国媒体对美国债务和赤字状况所表达的担忧,据称习近平表示对美国经济实力有信心.

中国是美国债券最大的外国持有者.

拜登周五将会获知中国其他高层领导人对美国经济是否也具有信心.

拜登下午将分别会晤国家主席胡锦涛和总理温家宝,两位中国领导人可能都想了解拜登在美债上限提高争议一事所扮演的角色.

美国白宫称,拜登首先将与美国及中国商界领袖一道探讨"在两国经商的经验,包括机遇、障碍,以及两国政府在加强合作及应对挑战方面所能发挥的作用."

一些大企业高管将会出席,美方商界代表团由可口可乐(KO.N)首席执行官穆泰康、卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)集团总裁Richard Lavin领衔,还有来自摩根大通、通用汽车和通用电气(奇异,GE)(GE.N)的代表.

汇率问题可能成为会谈中的一项议题.

华盛顿已向中国政府施压,要求允许人民币兑美元升值,以扭转贸易严重失衡的问题.

习近平和拜登周四即讨论过上述议题.

"副总统拜登...提出了汇率问题,冀望中国行事方式能让我们更能维系我们希望维持的政策,不论是在贸易及开放投资政策上皆然,"一位美国官员告诉记者.(完)

--编译 王翔琼/肖群英;审校 龚芳

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