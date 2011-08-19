独家：新闻集团高层考虑默多克之子或离开的情况

调查：华尔街初级交易商维持预测美联储2017年升息两次
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
路透纽约8月18日电---消息人士称,新闻集团(NWSA.O)高层管理者开始考虑,若James Murdoch退位,公司将如何应对.
新闻集团一消息人士称,随着窃听丑闻使James Murdoch面临的压力越来越大,集团高管希望,如果他希望"休息一阵",他们能有所准备.James Murdoch是新闻集团董事长兼执行长默多克（Rupert Murdoch）之子.
"公司仍然试图像James不打算离开一样运营,"另一高层内部人士称."不过大家都在考虑,如果他离开情况会怎样."
默多克和新闻集团高层通过一名代表称,公司考虑James可能离开这种说法"绝对不是真的".
两名消息人士称,即便James迫于压力离开,也不会是永久的.
"即便他暂时避开风头,也不一定意味着当风平浪静後他不会回来."另一名要求匿名的消息人士称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
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