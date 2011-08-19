白宫要求政府机构2013年预算提供减支5%和10%两种版本

路透美国麻萨诸塞州8月19日电---美国总统奥巴马已要求政府机构在其2013年预算提案中确认删减5%和10%的预算.

白宫预算负责人Jack Lew周四在白宫网页的部落格(博客)中贴文称,他已经要求预算书给出相关选项,使得奥巴马能够满足提高美债上限协议中的减赤目标.

"为了达成这个目标,我们要求各机构根据两种情况提出预算:一是删减5%,另一种是删减10%,"Lew说.这项要求是在周三提出,希望能从2011年的融资水平删减酌情项目支出.

Lew表示,这项指示并不代表奥巴马会将这类减支实施在个别机构或整体的预算.

"我们不会全面删减预算,我们认为应该删减浪费或不必要的项目,"他说.

"我们要求机构提供这两种选项,好让总统获得所需资讯来做出此必要的艰难选择,以满足严格的减赤目标."(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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