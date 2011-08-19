中央政府高官访港 人民币国际化进入新时代

路透香港8月19日电---香港人民币市场本周可谓吃了一颗定心丸,不但离岸中心的地位获得确认,受到中央政府的祝福,还收获了促进该市场进一步发展的政策"大礼包".

被视为有望接任中国总理的国务院副总理李克强本周到访香港,随行的有中国人民银行行长周小川、国家发改委主任张平和商务部部长陈德铭等负责具体事务的高级别官员,并宣布了一系列具实质意义的举措.

"(这些举措)一方面增加了境内主体对离岸人民币市场的接触,另一方面也为人民币回流内地资本市场打开了重要渠道,闭合了人民币全球循环流动这个圈."汇丰银行环球研究大中华区经济师郭浩庄称.

诸多的政策支持有如给香港离岸人民币市场注入了强心剂,巩固了其作为离岸中心的地位,但一直有心成为第二个离岸人民币中心的新加坡和台湾并没有放弃这种努力.

台湾央行就表示,将发展人民币境外中心列为努力的目标.此外,已成立专案小组,将与中国人行在下半年对两岸建立货币清算机制商谈.这是台湾央行对货币清算机制协商进度少见的公开说明.

点心债券市场方面,本周国家财政部200亿元国债正式发行,面向机构投资者的150亿元认购踊跃,投标倍数达到4.6倍,中标息率也远低于市场预期,显示在欧美危机未能缓解的大环境下,对人民币资产配置的需求旺盛.

本次国债发行有助于完善香港的人民币债券收益率曲线,尤其是首次带来了七年期品种,48.1%的分配比例表明市场对该期限的债券亦有需求.

而美元/人民币NDF(无本金交割远期)在上周的暴跌之後逐步回升,累计上涨近300个点子.一位香港交易员表示,欧美市场仍处于动荡中令风险情绪受压,一些美元空头选择平仓以降低仓位.

"这周前几天NDF还比较平稳,一年期大约在6.27-6.28水平.昨天欧美股市暴跌,今天NDF成交比较活跃."上述交易员称.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰 26,030.8 44 2. 渣打 14,842.2 24 3. 中国银行 7,333.3 8 4. 德意志银行 6,694.3 11 5. 工商银行 6,066.7 8

**本周市场动态**

--中国第四大航空公司--海南航空(600221.SS)(900945.SS)旗下香港全资子公司就其点心债券展开为期两天的路演,与香港和新加坡投资人会面.同时,海南航空已委托农银国际为其三年期人民币债券担任簿记管理人,有数家银行可能以主办行的身分加入.

--第二笔离岸人民币贷款最早将于本季度面市,中国西部房地产开发商--中渝置地(1224.HK)正在谋求约10亿港元的银团贷款.中渝置地此次银团贷款将采用港元和人民币两个币种,两部分额度分配将根据银行承贷情况而确定.

--太阳能硅晶圆生产商--阳光能源(0757.HK)(9157.TW)正推进3亿元三年期人民币债券发行,这是该公司首次发行离岸人民币债券.

--中国建设银行香港分行的一年期1.3%利率存款证,规模由2.72亿元人民币提高至5.60亿元.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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