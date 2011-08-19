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中国财经 | 2011年 8月 19日 星期五 12:50 BJT

习近平：中国经济不会硬着陆

路透北京8月19日电---中国国家副主席习近平周五表示,中国经济将不会面临"硬着陆",美国经济具备韧劲.

习近平在一个圆桌会议上告诉记者,中国将坚持积极财政政策和稳健货币政策,积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展与控制通胀的关系.

他指出,希望美国放松贸易限制措施,并对中国企业提供公平待遇.同时,中国亦将继续承诺在政府采购合约上给予所有企业平等的待遇.

他并重申中美双方应共同合作,以助恢复国际市场的信心.(完)

--编译 尹嫄婷; 审校 黄凯

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