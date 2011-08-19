金砖国家基金回报不佳 投资者纷纷撤资

* 自2010年3月以来,金砖四国基金每月都有资金流出

* 资产规模较2007年峰值缩水达四分之一,至280亿美元

* 投资者因亏损逃离此类基金,追求更普遍的投资题材

* 资金流入日本外亚洲国家和黄金基金

* 金砖四国基金资产净值2011年下跌16.7%

路透香港/东京8月19日电---专门押注金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)股票的基金因回报不佳,投资者纷纷持续撤资.作为近期曾最受追捧的资产类别之一,金砖四国股票基金的未来现在很成问题.

邓普顿(Templeton)、施罗德投资(SDR.L)和德意志银行(DBKGn.DE)旗下DWS等基金公司都曾推出过成功的基金产品.

的确,2003年至2007年期间,金砖四国基金的资产规模从较低基础水准激增1,600倍至约380亿美元,因经济飞速发展的金砖四国的股市带来近600%的高回报.

然而,这股趋势已经发生扭转.

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据,自2010年3月以来的每个月,金砖四国基金整体均呈现资金外流.

这类基金的总资产规模已较2007年创下的纪录峰值缩水四分之一,至略高于280亿美元的水准.自2010年3月起,基金累积净流出资金升至95亿美元.

相比之下,投资于日本以外亚太地区的基金同期流入约40亿美元,反映投资者为降低风险,选择青睐更大众化的投资题材.

黄金和贵金属共同基金等其它基金同期亦总计吸引45亿美元资金流入.

金砖四国基金失宠的原因在于这类基金的投资业绩下滑,金砖四国收紧政策,巴西实施资本管制,以及投资者转投避险资产.

"这类基金是为赶潮流而诞生的,他们能流行一段时间,但之後投资者对其兴趣就会下降,"法国巴黎银行投资公司的亚太基金开发和服务主管Francois Mouzay说.

"金砖四国基金是过时的概念.投资者期盼新事物,尤其在亚太地区,"他说.法巴资产管理公司旗下的法巴金砖四国基金规模达1.35亿美元.

**金砖四国题材炒作过度?**

世界上每十个人中,就有四个来自金砖四国.这里被视为重要投资题材已有多年,大量资金瞄准这里,因预期这里的中产阶级在壮大.

高盛去年在一份报告中称,全球国内生产总值(GDP)过去十年的增长逾三分之一来自金砖四国.在此期间,按购买力平价衡量,其占全球经济的比例从六分之一提高至四分之一.

不过金砖四国的题材现已众所周知.人们的预期提高,估值差距渐小,近350支基金及其变体完全押注这一题材.

此外还有约2,000支海外基金专门向这四个国家分别投资.还有成千上万的其他涉猎较广的基金,以及金砖四国当地基金在寻找机会.

"表现再领先这麽多看来不大可能,即便金砖四国回报强劲,"高盛在报告中称.

自2007年以来,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)金砖四国指数已下滑约三分之一.

"这四个大国今年整体表现不是很好,导致金砖四国基金业绩下滑,投资者兴趣亦下降,"路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)亚太研究主管Xav Feng称.

"中国和印度受通胀之苦,巴西为税务问题和外资流出苦恼.俄罗斯在美国债务危机之前稍好些,但之後也在一周内重挫25%,"他称.

理柏追踪的侧重金砖四国的共同基金今年资产净值平均减少16.7%,一些基金甚至下降逾25%.

一系列旨在控制通胀的从紧举措,以及巴西实施资本管制,也促使投资者回避金砖四国基金.

一些分析师称,这四个国家的组合也是问题.大宗商品出口国巴西和俄罗斯,与大宗商品消费国中国和印度在一个投资组合中并不是完美搭配.(完)

--编译 白云/王丽鑫;审校 李爽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。