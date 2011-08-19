美国当局调查标普和穆迪在金融危机时的角色--消息

路透华盛顿8月18日---一位消息人士周四透露,美国司法部正在调查评级机构标准普尔在抵押贷款方面的行为.美国次级贷款问题导致了2008年的金融危机.

该消息人士称,在标普本月下调美国长期信用评级之前就已展开调查,涉及标普分析师的本意做法和他们被要求采取的行动.

调查由司法部民事法庭领导,这位消息人士称,由于调查尚在进行且不对外公开,其拒绝提供更多身份信息.

另一位消息人士告诉路透,司法部亦在调查评级机构穆迪(MCO.N)在金融危机期间对结构性产品的评级行为.

穆迪发言人Michael Adler未即刻回复寻求置评的电话和电子邮件.

第一位消息人士称,美国证券交易委员会(SEC)也在对标普在危机中的作用展开调查.

司法部和SEC的代表拒绝置评.

纽约时报报导称,对标普的调查集中于该公司在2008年金融危机前几年是否对许多抵押支持证券评级不当.该报导确认了调查消息.(完)

--编译 吴云凌;审校 高琦

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