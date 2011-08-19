日本央行拒绝充当灾後重建主要出资者角色

路透东京8月19日电---日本央行反对通过印钞来为灾後复苏提供资金的态度已经再明确不过了,但到现在为止,它仍未能成功劝阻立法者对这类举措的再三呼吁.

也许,日本央行一直没采取更强势辩论的原因在于,这个问题的核心十分微妙,关乎投资者对日本政府筹资能力及其履行财政改革承诺的信心.

日本央行总裁白川方明和其他高层官员一直在谈及,可能出现的债市不稳定局面,市场对日圆信心丧失,以及长期通胀风险的浮现.

但对于面临超过10万亿(兆)日圆(1,310亿美元)的巨额灾後重建费用,且担心增税令选民不满的日本政客而言,这些理由可能显得空洞乏力.

让日本央行为灾後重建买单,即通过直接认购重建债券来事实上大印钞票,可能的确非常诱人.

对很多议员和部分经济学家而言,这种做法具有一石二鸟的功效,一方面无需付出政治代价即筹措到廉价资金,另一方面通过挹注大量现金,为正在复苏的日本经济带来额外的提振.

日本央行每年在市场上买入21.6万亿日圆债券,并已依据其15万亿日圆资产购买计画,额外购入3.8万亿日圆短期债券.但与其它多数发达国家类似,日本禁止该国央行直接为政府开支提供资金,以此保证央行独立性.

浏览美国联邦储备委员会(美联储,FED),日本央行资产负债表,请点击:(link.reuters.com/zum33s)

**特殊情况**

不过,那些主张央行认购债券的人士声称,强震、海啸与核危机的三重打击符合"特殊情况"的要求,可允许央行直接购买债券.

他们也嘲笑央行的顾虑,认为在经济仍陷于通缩时,担心印钞和过量提供流动性会引起以後发生通胀,是件非常可笑的事情.

但与日本央行官员的交谈则让人明确感觉到,相比于通胀顾虑,央行更担心这样会开启一个危险的先例,即决策被政客的压力所左右.

"历史经验告诉我们,原本打算是暂时性的措施,最终却不是暂时性的,"日本央行货币与经济研究所的资深经济学家Masato Shizume表示.

"一旦日本央行开始直接认购债券,形势就很容易失控,"Shizume在采访中对路透表示.

对于这个问题,1930年代可作为一个前车之鉴.当时日本政府每年向央行直接出售约占国内生产总值(GDP)3-5%的公债,以借助政府支出摆脱经济萧条.只要央行不停地向市场转售公债,通胀率就维持在2%以下.

但一旦央行停止转售,1937年为应付军费开支公债认购量增长两倍,通胀率就猛然激增至12%.

但央行批评人士认为,形势与80年前已经截然不同,通胀在眼下根本不是问题.

"我认为全日本目前可能只有日本央行在担心高通胀,"学习院大学教授Kikuo Iwata表示.

**不必要的风险**

日本央行承认,与战後时期不同的是,目前日本并未遭受产品短缺,反而是深陷通缩泥潭,这意味着几乎不会出现通胀骤然飙升的风险.

但最大的隐忧是,央行若在债市尚未出现明显紧张气氛时就认购公债,或令投资者质疑他们对政府融资能力的判断.

只要公债投资者相信,未来政府在筹款偿还现有债务时不会遇到困难,他们就会准备买入公债.

但央行官员辩称,如果这种状况发生变化,那麽日本公债定价以及整个风险预测都可能改变.

如果市场认为央行货币政策的实施目的是举债融资,长期利率将会上扬,伤及日本经济,"白川方明上月曾表示.

日本央行还担心,如果确实给予政府融资渠道,那麽政府以减支、减赤以及加税等增收方式来改善公共财政的决心就会遭到削弱.

日本政府曾表示,希望至少将现在5%的消费税增加一倍,并可能增加其它税收,来为不断高涨的社保成本及重建工作提供资金.

但在执政党及反对党内部,都对加税存在强烈的抵制情绪.

事实上,有望接替菅直人首相职位的财务大臣野田佳彦对加税表示赞成.而与此同时,野田佳彦的大部分潜在竞争者都对加税不感兴趣.

支持日本央行的分析师警告称,认购公债意味着承担不必要的风险.

"过去10年以来,日本央行一直在摸索前进.部分措施行之有效,而其它的则并非如此,"东京大学经济学教授Shinichi Fukuda表示."我们需牢记,关于日本央行认购公债可能带来的影响方面,还有很多是我们不知道的."(完)

--审校 隋芬/艾茂林

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