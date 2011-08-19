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时事要闻 | 2011年 8月 19日 星期五 14:25 BJT

日本东北部发生6.8级地震

路透东京8月19日电---日本气象厅周五称,日本东北部发生级数初步确定为6.8的地震,并发布50厘米的海啸警报.有目击者称,东京建筑物出现摇晃.

东京电力(9501.T)称,震後福岛核电站没有异常.

另外,东北电力(9506.T)称其女川(ONAGAWA)核电站在震後亦未见异常状况.(完)

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