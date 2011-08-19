越南手足口病今年已致81名儿童死亡

路透河内8月19日电---手足口病今年造成越南81名儿童死亡。该国总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)要求各政府部门加倍努力，阻止该疾病继续蔓延。

政府网站在周四晚间的一则声明中称，越南今年共有32,588例记录在案的病例，17个省市发生过死亡病例，其中多数在南部地区。

手足口病在儿童中较为普遍，主要症状就是发热、口疮和起水泡疹。目前尚无针对该病的疫苗或治愈方法，但患者通常会在一周内自动康复。在某些严重病例中，大脑肿胀可导致瘫痪或死亡。

越南总理阮晋勇在声明中表示，该病是对儿童健康和生命的一个重大威胁，而迄今防治该病的努力均效果不佳。

阮晋勇要求卫生部协调各方努力，阻止该病蔓延，并在有儿童的地区加强改善卫生条件。

《越南新闻》(Vietnam News)援引卫生部的说法报导称，今年的伤亡人数“相当高”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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