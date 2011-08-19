越南手足口病今年已致81名儿童死亡

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透河内8月19日电---手足口病今年造成越南81名儿童死亡。该国总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)要求各政府部门加倍努力，阻止该疾病继续蔓延。
政府网站在周四晚间的一则声明中称，越南今年共有32,588例记录在案的病例，17个省市发生过死亡病例，其中多数在南部地区。
手足口病在儿童中较为普遍，主要症状就是发热、口疮和起水泡疹。目前尚无针对该病的疫苗或治愈方法，但患者通常会在一周内自动康复。在某些严重病例中，大脑肿胀可导致瘫痪或死亡。
越南总理阮晋勇在声明中表示，该病是对儿童健康和生命的一个重大威胁，而迄今防治该病的努力均效果不佳。
阮晋勇要求卫生部协调各方努力，阻止该病蔓延，并在有儿童的地区加强改善卫生条件。
《越南新闻》(Vietnam News)援引卫生部的说法报导称，今年的伤亡人数“相当高”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。