路透新加坡8月19日电---金价周五上涨逾1%至每盎司1,850美元上方的纪录高位,因美国经济前景恶化以及欧洲银行业隐忧,投资者追捧黄金避险.

美国制造业和楼市数据令人失望,令有关该国经济成长停滞的担忧升温.

由于再度担心欧洲银行业健康状况,投资者从股市出逃并转投黄金等避险资产.

现货金上涨1.6%至每盎司1,853.2美元的纪录高位,截至0632GMT报每盎司1,847.56美元.黄金有望录得5.9%的周涨幅,实现连续第七周上涨,且为2009年2月迄今最高涨幅.

黄金本月已九次触及纪录高点,累计上涨近14%,为1999年9月迄今最好月度表现.

美国期金一度升至1,856.50美元的纪录高位,随後回落至1,850.60美元,较上日收盘价涨1.6%.

"由于市场愈发担心美国疲弱数据和欧洲情况,这并不令人意外."Investec Australia交易部主管Darren Heathcote称.

"看起来,黄金不太会下跌,特别是在目前,因为市场上有这麽多的不确定性和焦虑情绪."

汤森路透旗下金属顾问机构GFMS称,未来六个月,全球经济不确定性料有可能将金价进一步推至每盎司1,900美元水平.

交易商称,现货市场交投清淡.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1847.56 23.71 +1.30 30.16

现货银 41.02 0.43 +1.06 32.92

现货铂金 1855.74 18.99 +1.03 4.99

现货钯金 755.97 4.27 +0.57 -5.44

TOCOM期金 4557.00 132.00 +2.98 22.20 114161

TOCOM铂金期货 4606.00 32.00 +0.70 -1.92 12498

TOCOM期银 101.00 1.90 +1.92 24.69 671

TOCOM钯金期货 1872.00 -48.00 -2.50 -10.73 554

COMEX期货合约

12月黄金 1850.60 28.60 +1.57 30.20 32061

9月白银 41.08 0.39 +0.96 32.77 9955

汇率

欧元/美元 1.4306

美元/日圆 76.53

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林/隋芬

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