温家宝称对美经济重回健康增长轨道有信心

新闻稿：标普全球评级解答中国加强资本管控的影响和目的
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京8月19日电---中国总理温家宝周五在会见正在访华的美国副总统拜登时表示,对美国经济重回健康增长的轨道有信心.
美国副总统拜登正在中国进行为期五天的访问.他在同一场合指出,中国在美国国债问题上"无须担心".
对此,温家宝总理认为,拜登传达将为美债资产保值的明确信息是重要的.
中国国家副主席习近平周五稍早在与美国副总统拜登第二天的会谈中,对受债务问题困扰的美国经济的韧性给予明确的认同.(完)
--编译 尹嫄婷; 审校
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香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
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路透北京2月6日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.6%。沪深证交所融资融券余额当日增加47.6亿元人民币，结束此前连续13日下跌；两市两融余额为8,727.4亿元，脱离近半年低点。