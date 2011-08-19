习近平：中国对美国经济抱有信心

2011年9月18日，中国国家副主席习近平同美国副总统拜登在北京饭店同中美商界人士座谈。 REUTERS/Lintao Zhang

* 中国国家副主席习近平称,美国经济极富韧性

* 习近平此次讲话是美国评级被下调以来,中国领导人首次就美国经济置评

* 美国副总统拜登就美国解决债务问题的能力安抚中国

* 拜登称,中美两国在市场准入问题上具有共同关切

路透北京8月19日电---中国国家副主席习近平周五在与美国副总统拜登第二天的会谈中,对受债务问题困扰的美国经济的韧性给予明确的认同.

习近平的言论积极乐观,这与中国官方媒体对美国政府管理经济的表现提出尖锐批评截然不同.外界普遍预计,习近平可能将担任中国下任国家主席.中国是美国最大的债权国.

"美国经济极富韧性,且具有很强的自我修复能力,"习近平在一个圆桌会议上向商界领导人称,"我们相信,美国经济战胜此次挑战後,将实现更好的发展."

习近平的此番讲话,是本月标准普尔下调美国主权债信评级以来,中国高层领导人首次就美国经济形势发表评论.

习近平表示,拜登周四向他简要介绍了"美国政府为刺激经济成长及就业、削减预算赤字、正确处理债务问题及维持全球投资者信心方面所作出的努力".

官方媒体指出,尽管美国债信评等遭调降,但中国政府仍希望拜登能够确保中国所持的美国公债等巨额美元资产的安全.

中国官方媒体此前曾多次指责,美国政府不顾後果的财政政策已给中国的美元资产带来不确定性.分析师估计在中国3.2万亿(兆)美元的外汇储备中,三分之二是美元资产,中国由此成为美国最大的债权国.

周五在同样一场论坛上,中国银行行长李礼辉也向记者表示出对美国政府处理债务问题能力的信心.

**合情合理的关切**

拜登正对中国进行为期五天的访问,这是他亚洲之行的首站,他希望借此次访华之旅降低全球两个最大经济体之间的不信任感,并与中国领导人建立良好的关系.

拜登下午将分别会晤国家主席胡锦涛和总理温家宝,两位中国领导人可能都想了解拜登对华盛顿围绕提高美债上限争执的评价,该争执曾导致美国滑入债务违约的边缘.

拜登承认,中国对美国市场准入方面的关切是合情合理的,正如华盛顿正担忧美国企业在华面临诸多问题一样.

一位美国官员另外透露,美方将宣布美中两国企业间达成的近10亿美元的商业合同.

一位美国高级政府官员被问及在拜登与习近平的会谈中,是否有类似于中国媒体对美国债务问题的批评时,该官员说,"我无法评论中国媒体会向中国公众说什麽,但我们在高层之间有很多的讨论,而且双方并未表达任何担忧."

该官员要求匿名.

习近平对中国将避免所谓的硬着陆表示乐观,他同时表示,中国希望华府放松贸易管制,对中国企业公平对待.

习近平还补充称,中国在政府采购时将对所有企业一视同仁.这回应了美国企业高层有关他们在一些采购活动中被排除在外的忧虑.

他还重申中国和美国必须通力合作以恢复国际市场信心.(完)

--编译 许娜/梁睿雪/肖群英/侯向明;审校 王洋

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