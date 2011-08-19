一周综述：2437点被击穿风险陡增

欧洲债务危机阴云不散，欧美股市昨夜再遭重创，受此影响，今日亚太区主要市场集体杀跌，A股市场也未能幸免。不过，相比于欧美市场“惨烈”的境况，今日A股表现的相对“低调”。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

欧洲债务危机阴云不散，欧美股市昨夜再遭重创，受此影响，今日亚太区主要市场集体杀跌，A股市场也未能幸免。不过，相比于欧美市场“惨烈”的境况，今日A股表现的相对“低调”。

早盘沪深两市股指双双跳空低开，随後在部分权重股的拖累下，沪综指一度退守2500点关口，盘中虽一度震荡回升，无奈跟风意愿不强，最终无功而返，午後，空方再一次发动一波攻势，随後有所回升，尾盘沪综指报收于2534.36点，下跌0.98%。

从技术层面分析，近几日大盘重心连续下移，但是在下跌过程中，两市并未出现放量迹象，说明市场并未出现恐慌情绪，同时缩量下跌有利于探明底部；不过，值得投资者警惕的是，今日大盘留下近20点的缺口，如果短期内不能有效回补，前期低点2437点将面临被击穿的风险。

经过上周的超跌反弹後，本周A股市场呈现缩量下跌走势，意味着此次技术反弹结束，大盘二次探底的可能性大大增加。

笔者在之前的文章中曾提到，随着外围市场对A股短期影响力逐渐减弱，影响指数走向的关键因素逐渐转向国内基本面上。而目前大盘正处于一个政策以及数据的真空期，在这个时候技术层面的压力就显得较为突出。

目前左右A股走势的不确定性因素仍然较多，这也就决定了大盘短期仍将维持弱势震荡整理格局，未来存在很多黑天鹅事件的可能性，造成市场还在犹豫，短期内很难出现趋势性上涨。

首先，上周提出的“定向宽松”论调引发了投资者的广泛想象。但是目前国内物价调控和房价调控都正处于关键时期，过度的过早的放松都可能导致前期调控成果前功尽弃，政策是继续从紧还是进入观察期甚至结构性放松仍是未知数，因此，政策後续的走向仍值得进一步关注。

另外，从本周公开市场操作看，央行货币政策仍保持紧缩基调，在通胀压力居高不下之际，加息预期渐浓，再次提高法定存款准备金率概率下降。

其次，虽然资金面最紧张的阶段已过去，但短期内还难出现宽松局面，资金利率高位徘徊或将成常态。加息的声音悄然升温，同时有消息称新三板试点扩容方案经修订完善後，已在近期再度上报，这对本已捉襟见肘的A股资金面形成了较大压力。

再次，本周市场连续缩量显示当前市场仍处于弱势格局中，利好消息的出现都无法有效激发资金的进场热情，虽然盘中不乏结构性个股机会，但是赚钱效应的减弱使得大盘缺少能聚集人气的热点板块，这从近几日“一盘散沙”的盘面就可以看出。

最後，近期外围市场波动对A股市场形成的干扰正在逐渐减弱，但是国际经济局势的不明朗，令A股市场面对的外部不确定性陡然急升，A股能否独善其身，还有待进一步观察。

总的来说，在国内经济前景和调控政策不明朗以及指数上方压力较大的背景下，主力没有借利好冒然上攻而是选择主动退守蓄势，将有利于後市行情的发展。

鉴于国内外环境仍充斥着不确定性因素，意味着市场的系统性风险仍未完全释放，因此，操作上，建议投资者此时最好的策略就是以静制动，静观其变。（完）

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