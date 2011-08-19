印度神庙惊现巨额宝藏 如何利用成争议

路透印度特里凡得琅8月19日电(记者 James Pomfret)---印度斯里帕德玛纳巴史瓦米神庙(Sree Padmanabhaswamy)近期发现的宝藏可能是世界上最大宝藏之一，配备着AK-47步枪的武装突击队在旁边进行保卫，一群宗教信徒正小心翼翼地穿过寺内的金属探测器。

位于印度卡拉拉邦(Kerala)首府特里凡得琅的斯里帕德玛纳巴史瓦米神庙发现了多个密室。近几个月来，随着法庭要求开启尘封了数个世纪的密室，众多专家对宝藏藏量震惊不已，估计其价值约为220亿美元。

对于一个依然有5亿贫困人口的国家而言，该发现可谓出人意料，也引发了人们对在印度面临金融不确定性及现代化之际该如何保护和使用这笔刚刚发现的宝藏的争论。

从更广阔的角度看，这个在欠发达的卡拉拉邦的重大发现可能会挽救该邦摇摇欲坠的财政，使数百万民众脱离贫困，甚至能消除印度全部财政赤字的四分之一。

该宝藏是过去信徒献给印度教主神之一毗湿奴(Lord Vishnu)的宗教供品，其中包括很多金银饰品和各种宝石。

一位名叫Manish Arora的信徒表示：“这真是令人震惊。没人会想到这儿会有这麽一大笔钱。”

“他们应该将这笔财富用到公共福利和发展上。”

但在印度这样一个注重精神和宗教的国家，甚至拍照都会被认为会亵渎该圣地，要从神庙密室中取出财宝的决定将会极具争议性。

但某些政治家建议，将这些财物分类，卖掉鉆石或金条等历史意义不是很大的东西，将收入投入一信托基金，以便为社会事业产生稳定的经常性收入。

还有人呼吁在一座新建的博物馆中展出这些财宝，这或许也可成为一个重要的旅游卖点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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