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时事要闻 | 2011年 8月 19日 星期五 18:11 BJT

朝鲜同意与美国就寻找朝战美军遗骨对话

路透首尔8月19日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜周五表示，就寻找朝鲜战争中阵亡美军遗骨一事，朝鲜已同意与美国会谈。

此前，朝鲜、韩国、美国和中国举行了一系列高层会谈，这些会谈令外界猜测六方会谈有望恢复。

美国军方上周表示，已就重启寻找在朝鲜战争中阵亡的美军将士遗骨问题与朝鲜方面进行了联系。

朝鲜外交部一名发言人周五表示，朝鲜以人道主义理由接受了美方的提议。

官方媒体援引这名发言人的说法报导称：“朝鲜和美国军方进行会谈的准备工作目前正在进行中。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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