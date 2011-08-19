中国将缺席下周的美联储Jackson Hole年会--消息

新闻稿：标普全球评级解答中国加强资本管控的影响和目的
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京8月19日电---两位知情人士周五向路透表示,中国将缺席下周在美国怀俄明州Jackson Hole举行的央行官员年会.
此次会议由堪萨斯城联储组织,包括美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克在内的全球知名经济学家和央行官员将与会.
中国人民银行行长周小川曾在2005年首次出席该会议,但数年来,中国很少派遣高层官员参加该年会.
上述消息人士并没有透露中国决定不参加8月27日年会的原因,但指出中国去年也没有出席.
全球投资者密切关注此次年会的结果.
美联储主席伯南克在2010年的会议上表示,如果经济明显恶化,或者物价和薪资长时间下滑,美国决策者准备购买更多政府债券、抵押贷款证券、住宅和股票.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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