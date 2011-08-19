外围经济堪忧打压中国股市和汇市

路透上海8月19日电---美国疲弱经济数据和欧洲银行业融资压力所引发的担忧亦波及中国.中国股市周五收低近1%,但跌幅明显逊于日本[.TCN]和韩国[.KSCN]等周边国家股市.下周股市或在前期低点获支撑并缓慢抬升,但加息预期萦绕不散,且欧美经济前景堪忧,让股指面临上档压力.

外汇市场上,避险情绪驱动下,投资者纷纷涌入避险货币,令美元汇率走升,拉低人民币中间价.不过在大量结汇盘的推动下,即期汇价并未深跌,整体上延续了近期的盘整态势.

与股市相反,全球经济衰退的阴影令债市避风港功能再现,银行间债市周五现券收益率走低.但在本周公开市场央票发行利率普涨加重升息忧虑情况下,买盘底气不足而限制收益率跌幅.

市场对欧洲的银行体质及美国重陷衰退的担忧重燃,导致隔夜美国股市重挫,三大指数跌幅均超过3%.道琼工业指数重挫3.68%,报10,990.58.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数则录得2009年3月来最大单日跌幅.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周五收盘缩减跌幅至近1%,收回早前因外围市场拖累的部分失地.虽然前期低点支撑较强,未来一周股市或能缓慢抬升,但加息预期萦绕不散,且欧美经济前景堪忧,让股指面临上档压力.

沪综指收报2,534.358点,下跌25.114点,或0.98%.本周该股指累计下跌2.27%,为连续第五周走低.沪市A股今日成交额735亿元人民币,略低于上日的759亿元.

联讯证券分析师曹卫东称,海外市场影响是股市收跌的主要因素,此外,今日还是股指期货交割日,且临近周末交投谨慎,市场依然存在加息预期,在这些因素作用下,股市延续了原有趋势.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元周五即期汇价收盘续跌,因隔夜美元大幅走高,促使人民币中间价跌破6.40关口;不过在大量结汇盘的推动下,即期汇价并未深跌,整体上延续了近期的盘整态势.

交易员指出,上周人民币升值过快,结汇盘受到了很大程度的压制,今日中间价低开後这部分结汇需求快速涌出,市场成交非常活跃.下周料结汇盘仍然踊跃,但人民币升值步伐将放缓,并受制于国际美元走势.

"今天结汇量特别大,...之前人民币不是上的特别快嘛,当时有很多美元没来得及结汇,所以今天看中间价下来了,就急于把美元结掉,"上海一银行交易员称.

--债市:

中国银行间债市周五现券收益率小幅走跌.经济担忧情绪再度升温令股市全面下挫,同时促使更多资金进入债市避险,不过升息预期制约了买盘动能.

交易员指出,自本周央票发行利率上调以来,投资者对央行可能升息的预期开始加热,债市回暖势头受阻.不过目前通胀虽已回落迹象,且经济担忧已经升温,即便货币政策没有放松,也不可能进一步加大收紧力度.预计债市近期仍将呈现震荡筑底走势.

今日剩馀期限近0.27年的固息国债040010券成交居首,收报100.30元,对应收益率3.5684%,成交103.51亿元.

--黄金:

现货金上涨1.6%至每盎司1,853.2美元的纪录高位,截至0632GMT报每盎司1,847.56美元.黄金有望录得5.9%的周涨幅,实现连续第七周上涨,且为2009年2月迄今最高涨幅.黄金本月已九次触及纪录高点,累计上涨近14%,为1999年9月迄今最好月度表现.美国期金一度升至1,856.50美元的纪录高位,随後回落至1,850.60美元,较上日收盘价涨1.6%.

"由于市场愈发担心美国疲弱数据和欧洲情况,这并不令人意外."Investec Australia交易部主管Darren Heathcote称"看起来,黄金不太会下跌,特别是在目前,因为市场上有这麽多的不确定性和焦虑情绪."

汤森路透旗下金属顾问机构GFMS称,未来六个月,全球经济不确定性料有可能将金价进一步推至每盎司1,900美元水平.

上海金交所主要现货金品种99.95金上涨11.88元,至380.89元.上海期交所黄金期货主力合约上涨14.36元至383.80元.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 黄凯

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