美国欧盟呼吁阿萨德下台 俄表反对

路透莫斯科8月19日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯外交部一名消息人士周五表示，俄罗斯反对美国和欧盟要求叙利亚总统阿萨德下台的呼吁，认为阿萨德需要更多时间去实施他所承诺的改革。

国际文传电讯社援引这名消息人士的话报导称：“我们不支持这种呼吁，我们认为，现在给予阿萨德政权时间实现之前宣布的改革进程是必要的。”

该立场令俄罗斯与西方国家大相径庭。西方现已加大对阿萨德的施压力度。

美国总统奥巴马和欧盟周四首次明确要求阿萨德下台，西方国家称，他们将起草一份针对叙利亚的安理会制裁决议。

在安理会拥有否决权的俄罗斯已表示，不会支持针对叙利亚的制裁决议，并多次敦促阿萨德实施之前承诺的改革。

国际文传电讯社援引这名消息人士的话报导称：“最重要的是，阿萨德昨天宣布，他们将停止所有军事行动。这是一个非常重要的举动，它表明了阿萨德以及叙利亚当局向改革之路前行的意图。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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