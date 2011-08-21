拜登称美国从未也永远不会违约

路透中国成都8月21日电---美国副总统拜登周日反驳了美国实力正在下降的观点,并称华府永远不会违约,为缓和了中美两国紧张关系的访华之旅画上句号.

拜登在位于成都的四川大学演讲时回答一名听众提问称:"就投资目的地而言,我们仍是唯一的最佳选择."成都是拜登此次访华的第二站,也是最後一站.

拜登回答关于美国债务的提问时称:"请理解一点,那就是我们所有金融资产的87%和所有公债的69%都在美国人手里,所以没人比我们更关心这个问题."

"因此不仅是保护中国的投资符合我们的利益.保护这些投资也是大局利益所需,美国从没有违约,也永远不会违约."

他又补充称:"你们是安全的."

他的演讲主旨,也是此次为期五天的访问主线还是经济,即美国能够扭转高债务和低增长局面,中国应当进口更多美国商品和服务,以发挥相应作用.

拜登表示:"我知道你们有人对美国的未来抱有疑问.对此,我不敢茍同,并将打消你们的顾虑."

他希望听众们记住,美国仍是全球最大经济体,经济规模是中国的两倍半.

拜登周五对中国总理温家宝称,"无需担心"中国所持美国公债的安全问题,温家宝也对美国经济在面对债务和经济增长问题时的坚韧表达了信心.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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