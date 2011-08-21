伯南克讲话是重头戏 投资者担心经济衰退

欧洲投资记者 Jeremy Gaunt; 编译 李爽

路透伦敦8月19日电---一年前,美国经济增长减速,股市在第三季下滑,投资者希望美联储能做点什麽.

这一幕似曾相识?并不完全相同.尽管未来一周的重要事件可能是美联储主席伯南克在美国怀俄明州Jackson Hole举行的央行官员年会上的讲话,但他可能不会说出像去年会议上那样的话.去年他在该会议上的表态扶助全球股市最高上涨45%.

在去年的Jackson Hole会议上,伯南克提出美联储6,000亿美元债券购买计划的构想,即第二轮量化宽松举措.此举向市场注入资金,并提振信心.

有些人现在希望听到第三轮量化宽松的消息,尤其是在投资银行调降美国经济成长预估的背景下,即便投资银行一般不愿预期经济衰退.

但德州州长、共和党总统候选人Rick Perry称,若伯南克从现在到2012年大选时增加印钞,将视为"叛国",此言一出,令政治面变得更加复杂.

美联储通常都会在总统大选年保持低调.路透最新调查显示,初级市场交易商认为未来六个月实行第三轮量化宽松举措的机率不到40%.

这或许是投资者本月偶尔以令人惶恐的速度抛售风险资产的一个原因.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指在15天内大跌逾13%.

那些认为熊市就是股指从近期高位至少下跌20%的人将指出,MSCI指数在8月稍早就达到了这一标准,在略微反弹之後,又开始掉头向下.

尽管美国债信评级遭下调,但10年期美国公债收益率(殖利率)在避险潮中仍跌破2%,这确实并不令人意外.

**美国经济惹的祸**

今夏这股跌势背後有诸多原因,包括欧元区抑制债务危机扩散的努力一再失败.未来一周,对欧系银行的担忧可能仍然持续.

但真正开这个头的是美国疲弱经济形势.过去一周公布的费城联储制造业指数下跌,尤其令投资者感到慌张.

瑞银欧洲主题研究部主管Karen Olney表示,市场目前预计经济会轻微衰退.

"当你开始看全球经济成长引擎--美国的情况时,大家确实会担心完全不同的事,"她说."更多的注意力将转向美国."

未来一周投资者还将看到几个重要经济数据,包括周三公布的7月耐久财(耐用品)订单数据、周五的8月消费者信心调查以及第二季国内生产总值(GDP)修正值.

欧洲方面,周二将公布欧元区采购经理人指数,投资者可从中一窥本月经济形势如何.

**做出自己的选择**

投资银行已开始调降经济成长预期,但他们仍不预计经济会衰退.一些银行过去偶尔曾有预计经济衰退的纪录.

例如,摩根士丹利将2011年全球经济成长预估由4.2%调降至3.9%,将2012年的预估由4.5%调降至3.8%.该行称,美国和欧元区国家接近衰退,但补充称这并不构成其基本观点.摩根大通对美国经济的观点也差不多.

令许多投资者感到困惑的是,他们面对的情况并不明朗.每份说股价低廉可以"买入"的乐观报告,都会附加一条类似是世界末日启示的预告.

未来一周或许也不会令这种局面出现太大改观.(完)

--译文审校 徐文焰

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