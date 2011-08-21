苹果拟于10月试生产新版iPad--WSJ

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透纽约8月19日电---《华尔街日报》周五援引知情人士的说法报导称，苹果公司(AAPL.O)正在与亚洲零部件供应商和组装商合作，拟从10月份试生产下一代iPad。
报导称，苹果已为新一代iPad订购了显示板及芯片等零部件，并计划于2012年初推出新版iPad。
新版iPad料将采用2048×1536像素的高分辨率显示屏。
路透尚无法联系到苹果发言人对此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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