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科技电子 | 2011年 8月 22日 星期一 07:48 BJT

苹果拟于10月试生产新版iPad--WSJ

路透纽约8月19日电---《华尔街日报》周五援引知情人士的说法报导称，苹果公司(AAPL.O)正在与亚洲零部件供应商和组装商合作，拟从10月份试生产下一代iPad。

报导称，苹果已为新一代iPad订购了显示板及芯片等零部件，并计划于2012年初推出新版iPad。

新版iPad料将采用2048×1536像素的高分辨率显示屏。

路透尚无法联系到苹果发言人对此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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