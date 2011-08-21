日本央行可能再度放宽货币政策

* 企业信心为日本央行放宽政策与否的关键--消息人士

* 如果日本央行准备放宽货币政策,将会扩大资产购买规模

* 日本当局亦考虑汇市干预,不过影响可能有限

* 如有必要,日本将对外汇市场采取果断行动--政府官员

路透东京8月21日电---消息人士表示,如果日圆继续升值对日本股市的打压严重到损害企业信心的程度,那麽日本央行将会考虑进一步放宽货币政策,有可能在下个月利率政策评估会议之前就召开紧急会议宣布这一决定.

日本政府也或将再度对外汇市场进行单方面干预,以削弱日圆走势,尽管分析师怀疑此类举措能否改变美元全面疲弱的趋势.

一位政府高层官员表示,东京方面已经做好准备,如有必要将进入外汇市场阻止日圆升值,并称近期的市场波动具有投机性质.

"日本坚持一贯立场,将根据市场形势的发展采取果断行动."该位官员周日对路透表示.

央行在两周前刚刚放宽货币政策,希望减轻日圆持续升值对日本经济的影响,并表示已做好准备,如果经济温和复苏的前景受到威胁,将再次采取行动.

日圆兑美元上周五升至历史新高,将促使日本央行官员密切关注周一亚洲市场动向,并开始讨论是否需要为应对近期日圆升势的潜在损害,而采取进一步的政策行动.

日本央行下一次例行议息会议定于9月6-7日召开.

熟悉日本央行思路的消息人士称,该央行在该例行会议之前放宽政策的可能性亦不能排除,这取决于市场形势发展.日本央行货币政策已经处于超宽松状态.

"我们会关注经济状况,如有需要,我们将迅速采取行动,"一位消息人士称.

但仅仅日圆汇价短暂升至历史新高,并不会引发日本央行马上采取行动.

该消息人士并称,若要日本央行召开紧急政策会议,需要日圆兑美元持续站到76日圆上方,且日本股市下跌程度足以损及企业信心.

"日本央行并不设定汇率目标,而是因应汇率波动的影响.触发宽松货币政策的因素将是信心严重恶化,"另一位消息人士称.

假若日本央行放松货币政策,最可能的政策选项将是扩大50万亿(兆)日圆(6,560亿美元)用以购买公债和民间资产的资金池,并通过公开市场操作提供廉价固定利率资金.当日本央行本月初放松货币政策时,就扩大了该资金池规模.

**企业感受到痛苦**

日本当局8月4日单边干预汇市并放宽货币政策.不过此举未能阻止投资者寻求日圆以作避险.美元兑日圆周五触及纪录低点75.95,稍晚弹回76日圆上方.

日本决策者持续向市场发出口头警告,不要过度追高日圆,并表示,若看到投机活动,则不排除再度进场干预.

不过分析师表示,若还是采取单边干预,恐怕效果有限.七国集团(G7)同意联合入场遏制日圆升势的可能性不大.

日本政府和央行的一些官员目前对使用其所剩无几的政策选项持谨慎态度,因即将迎来的一系列事件,或将轻而易举消除政策影响.

事件包括美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克将于8月26日在怀俄明州Jackson Hole的讲话,届时他可能暗示进一步出台货币刺激政策的可能性;以及9月2日将公布的美国非农就业数据.

但政府不能按兵不动,主要是出于国内原因.美元兑日圆远低于80的水平,而这是许多出口商制定其当前财年获利预估的根据.

近几年来,许多日本出口企业通过削减成本来抵消收益兑换成日圆时出现的损失.这些企业表示,目前日圆升值的程度超出了它们的承受范围,有可能将生产转移到海外.

日圆走强对日本企业而言,也有一些益处,譬如可降低进口以及海外并购的成本.但目前日圆的升值,却令许多冀望今年下半年能够迅速复苏的制造业者苦不堪言.

日本最大的汽车生产商丰田汽车(7203.T)表示,日圆兑美元每升值1日圆,其年度营业利润就会减少300亿日圆.国内第三大汽车厂商本田汽车(7267.T)正在研究是否有可能将生产基地转移到海外.

日本政府计划在第三份追加预算中推出减轻制造商痛苦的方案,其中包括向受到日圆升值严重冲击的小企业提供低成本贷款.

不过进展可能不会太快,因为执政党议员们正在着手选择一位继任者,取代民望很低的现任首相菅直人.後者预计最早会在本月底下台.

至少有七位民主党政要有意角逐首相一职,其中包括财务大臣野田佳彦.究竟谁会胜出,新一任领导人会如何应对日圆的升值,这些问题都还并不明朗.(完)

--编译 郑茵/肖群英/王翔琼;审校 程琳

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