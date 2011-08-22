德国反对欧元区共同债券

* 德国总理梅克尔称欧元区共同债券是对危机的错误回应

* 欧元区各国需加强合作

* 德国财长朔伊布勒个人支持设置欧元区财长一职

路透柏林8月21日电---德国周末强烈反对欧元区发行共同债券的构想,但暗示对某种形式的财政联盟持开放态度,财长朔伊布勒称个人支持设置欧洲财长一职.

德国总理梅克尔周日接受德国电视二台(ZDF)采访时表示,"欧元区共同债券是对当前危机的错误回应.他们将引导我们走向债务联盟,而非稳定联盟."

德国债券发行成本低于其他欧元区成员国,率先反对发行欧元计价的共同债券.

这使其与一些欧元区成员国,包括比利时和意大利,以及欧盟执委会之间出现分歧.欧盟执委会本周表示仍在研究共同债券的可行性,并可能将提出相关立法草案.

梅克尔周日的言论与德国财长朔伊布勒本周末的言论保持一致.朔伊布勒表示,欧元区只有在实行统一的财政政策时,才能发行共同债券,否则将有造成通胀和动摇欧元区稳定的危险.

随着金融市场更进一步走跌,以及比利时加入支持发行欧元区共同债券的呼声,本周要求德、法采取激进行动解决欧债危机的压力加大.

梅克尔说,解决目前危机的方法是在欧洲进行更紧密的经济合作,特别是在欧元区内.

"欧元区必须团结得更加紧密,但欧洲27个国家也要密切合作,"她说,"我们的货币不是靠一个政治联盟来证明的.现在的任务是透过更多经济合作,特别是通过更多承诺来使欧元强大."

**支持设置欧洲财长**

朔伊布勒在接受报纸专访时呼应了梅克尔上述观点,他说对于欧元区可以通往一个政治联盟仍然抱持希望.

他个人已经做好将国家的权力委托给欧盟,以确保欧元区的长期稳定,不过他承认欧元区对此尚未做好准备.

"以个人名义而言,朔伊布勒已经准备好(将主权交给布鲁塞尔).我对设置欧洲财政部长的想法没有问题,"他在周日出版的Welt am Sonntag报专访中说.

"但作为财长,我认为这是我们目前的职责所在,需要依据现有条约尽可能迅速解决问题."

一些欧盟专家指出,修订欧盟法律允许设立一位财长对成员国预算施加影响,或让欧元区得以发行共同债券,这将是一个漫长的过程,特别是还需要解决法律问题,而且耗时太长恐难以帮助化解此次欧债危机.

德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)首席执行官Martin Blessing周六呼吁设立欧洲财长职位,该建议首次由欧洲央行(ECB)总裁特里谢在6月提出,欧洲财长将可影响各国国家预算和财政决定.

Blessing并称,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在本周提出的一揽子危机应对措施并不够.

他们提议的举措之一是在欧盟范围内徵收金融交易税,德国财长朔伊布勒和法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)将于下周进行磋商,如果该建议未获得整个欧盟支持,朔伊布勒愿意将该税的徵收范围限定在欧元区之内.

但金融交易税提议遭到激烈批评,梅克尔的联合政府盟友德国自由民主党称,如果此举在欧盟范围内,而不是欧元区内实施时,他们才会予以支持.

德国银行业协会称,这项税收不足以收到预期效果,因专业交易商只要不在欧元区内交易就能规避该政策.而储蓄银行协会则支持该税收,称其尤其能打击到投机交易.

朔伊布勒表示,等欧洲金融稳定机构开始买回困难成员国的公债时,该机构就不需要扩大规模.

"只要明确欧元区成员国将保护欧元,投机就会减少,"他说道 ,"因此购买的债券将越来越少,也就没有这个必要了."

自从2008年金融危机结束以来,德国经济一直是工业化国家中的佼佼者.但现在连德国也在放缓,第二季仅增长0.1%.不过梅克尔试图打消对德国经济增长还可能进一步放缓的忧虑.

她对ZDF称:"我相信我们有机会继续加速增长,我只能说,没有看到任何预示德国经济衰退的迹象."(完)

--编译 张荻/李婷仪/肖群英/程琳;审校 徐文焰

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