22日盘前分析：短期继续盘整探底

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
在经历了短暂的反弹後，上周A股市场呈现缩量下跌走势，意味着此次技术反弹结束，大盘二次探底的可能性大大增加。
笔者认为，尽管再度受到欧美股指暴跌的冲击，使得A股承受较大的外部压力，但是成交量持续低迷，缺乏增量资金支援却是大盘反弹无功而返的主要原因。
虽然资金面最紧张的阶段已过去，但短期内还难出现宽松局面，资金利率高位徘徊或将成常态。加息的声音悄然升温，同时有消息称新三板试点扩容方案经修订完善後，已在近期再度上报，这对本已捉襟见肘的A股资金面形成了较大压力。
总的来说，A股自身的业绩和估值限制了下跌空间，但刺激A股大幅反弹的动力尚未形成，目前左右A股走势的不确定性因素仍然较多，这也就决定了大盘短期仍将维持弱势震荡整理格局，未来存在很多黑天鹅事件的可能性，造成市场还在犹豫，短期内很难出现趋势性上涨。
消息面，权威人士日前向记者透露，由国家发改委环资司牵头制订的《“十二五”节能环保产业发展规划》，经过了三轮徵求意见，即将上报国务院，预计最快9月出台。其中，针对节能环保企业税收减免、特许经营权、提高产业集中度等内容或成该规划亮点。
另外，据Wind数据统计，在前三季度业绩预告报喜的上市公司中，预增幅度超过50%的公司有132家，预增幅度在0-50%之间的公司180家，续盈公司71 家，扭亏公司19家。在前三季度业绩预告报忧的上市公司有108家，其中预减幅度超过50%的公司19家，预减幅度低于50%的公司32家，首度亏损的公司17家，继续亏损的公司40家。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。