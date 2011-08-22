衰退风险高悬 市场寄望伯南克讲话能扭转乾坤

路透华盛顿8月21日电---随着全球经济减速以及金融市场遭遇重创,世界需要确认美国联邦储备委员会(美联储,FED)已做好准备扭转乾坤.

美联储官员和专家学者定于周五在怀俄明州Jackson Hole举行年会,联储主席伯南克将会上发表演讲.

伯南克在去年的会议上暗示,美联储可能通过购买长期债券来支持经济增长,从而为此後不久推出买债计划拉开序幕.

不过今年的会议预计不会出台什麽新的大动作.其部分原因在于美联储本月稍早誓言将维持近零利率水平直至2013年时,已经公布了一项新政策工具.

央行通常极少作出这种承诺,因此外界将此视为重大举措.

但世界日益为可能爆发新的经济衰退而紧张不安.经济学家认为,欧洲仍深陷债务危机泥潭中,美国经济增长停顿的风险也上升.即便是中国和巴西这样表现强健的经济体也显露增长放慢的迹象.

此外,股市大跌进一步威胁到经济,因为消费者若感到养老金缩水,就可能紧缩开支.

因此伯南克在演讲时估计至少会让投资者安心.

"市场益发希望能有迹象显示,美联储将会拿出救助举措."Capital Economics分析师Paul Dales表示.

多数分析师预计,伯南克将会阐述其政策组合中的各种选项,同时许诺将在必要时加以使用.

市场将仔细聆听他的讲话,他也会尽量不让市场失望.

欲浏览汤森路透旗下IFR对未来一周美国经济数据的预估图表,请点选:(link.reuters.com/fav33s)

**欧元区危机**

全球经济面临的风险之一是欧元区危机可能恶化,这恐怕也会刺激伯南克采取更多措施.

投资者担心一些国家或许无法偿还债务,因此要求一些欧元区政府支付更高的借款利息.

爱尔兰、葡萄牙和希腊当前无法在市场上融资,而且目前的市场力量似乎也不利于较大的国家,恐会造成更大危机.

决策者纷纷出面抑制危机蔓延,欧洲央行本月宣布买入意大利和西班牙债券.

不过欧央行内部对该措施看法不一,给投资者造成更多不安.欧央行周一将公布数据,从中将看出其支持意大利和西班牙的力度.

若投资者对欧央行数据、以及美国和英国本周公布的第二季经济数据修正值反应糟糕,可能会加大伯南克采取行动的压力.

市场内很多人也确实认为美联储最终将推出第三轮量化宽松政策."预期会推出更多措施.仅仅是时机问题,"高盛分析师Andrew Tilton说道.(完)

--编译 徐文焰/孙茉莉;审校 张荻

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