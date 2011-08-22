利比亚反抗军攻入的黎波里

路透的黎波里8月21日电(记者 Ulf Laessing/Missy Ryan)---利比亚反抗军周日进入的黎波里郊区，几乎未遭遇抵抗，尽管卡扎菲呼吁市民拿起武器维护其政权。

一名目击者称，有反抗军车队进入的黎波里西部一街区，朝天鸣枪。天空电视台(Sky)称，一些反抗军距离市中心仅8公里，市民上街欢迎。

路透一名记者称，当日稍早在市中心以西约20公里，看到数以千计的反抗军，准备与市内周六晚发动攻势的反卡扎菲力量会合。

卡扎菲在国家电视台播放的音频中称：“我担心，如果我们不行动，他们会烧毁的黎波里。我们将断水断电、缺少食物并失去自由。”

路透一名记者称，外媒记者在的黎波里入住的一家酒店附近，可听到枪声和手榴弹声。

的黎波里市区发生交火，且部分反抗军挺进郊区，这似乎标志着该国内战已进入决战阶段。

卡扎菲在另一段最新发布的音频中称：“我下令打开武器库。我呼吁所有利比亚人加入战斗。如果有的人感到害怕，那就把武器交给你们的母亲和姐妹。”

“走出去吧！我会和你们并肩作战到最後。我在的黎波里。我们将取得胜利。”

一名利比亚政府官员告诉路透，周六的黎波里战斗中，交火双方共376人死亡，另有约1,000人受伤。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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