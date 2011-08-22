利比亚反抗军攻入的黎波里

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里8月21日电(记者 Ulf Laessing/Missy Ryan)---利比亚反抗军周日进入的黎波里郊区，几乎未遭遇抵抗，尽管卡扎菲呼吁市民拿起武器维护其政权。
一名目击者称，有反抗军车队进入的黎波里西部一街区，朝天鸣枪。天空电视台(Sky)称，一些反抗军距离市中心仅8公里，市民上街欢迎。
路透一名记者称，当日稍早在市中心以西约20公里，看到数以千计的反抗军，准备与市内周六晚发动攻势的反卡扎菲力量会合。
卡扎菲在国家电视台播放的音频中称：“我担心，如果我们不行动，他们会烧毁的黎波里。我们将断水断电、缺少食物并失去自由。”
路透一名记者称，外媒记者在的黎波里入住的一家酒店附近，可听到枪声和手榴弹声。
的黎波里市区发生交火，且部分反抗军挺进郊区，这似乎标志着该国内战已进入决战阶段。
卡扎菲在另一段最新发布的音频中称：“我下令打开武器库。我呼吁所有利比亚人加入战斗。如果有的人感到害怕，那就把武器交给你们的母亲和姐妹。”
“走出去吧！我会和你们并肩作战到最後。我在的黎波里。我们将取得胜利。”
一名利比亚政府官员告诉路透，周六的黎波里战斗中，交火双方共376人死亡，另有约1,000人受伤。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。