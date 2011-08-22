瓦努阿图发生7.5级强震--USGS

路透华盛顿8月20日电---美国地质调查局周六报告称，太平洋岛国瓦努阿图(Vanuatu)当地时间周日早间发生7.5级强震。

据悉，地震发生于当地时间周日上午3:55(格林尼治时间周六16:55)，震中位于维拉港西南60公里处，震源深度仅为40.5公里。

太平洋海啸预警中心表示，此次强震未在太平洋地区引发广泛海啸，但表示“这种规模的地震有时可能会产生局部海啸，可能会对距离震中100公里内的海岸产生破坏性影响。”

目前尚无财产损失或人员伤亡的报告，但这种规模的地震可能会造成广泛而严重的损失。

大约20分钟後，该地区还发生了5.9级的余震。

瓦努阿图群岛位于环太平洋地震带，该地区是世界上地震最活跃的地区之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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