瓦努阿图发生7.5级强震--USGS

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿8月20日电---美国地质调查局周六报告称，太平洋岛国瓦努阿图(Vanuatu)当地时间周日早间发生7.5级强震。
据悉，地震发生于当地时间周日上午3:55(格林尼治时间周六16:55)，震中位于维拉港西南60公里处，震源深度仅为40.5公里。
太平洋海啸预警中心表示，此次强震未在太平洋地区引发广泛海啸，但表示“这种规模的地震有时可能会产生局部海啸，可能会对距离震中100公里内的海岸产生破坏性影响。”
目前尚无财产损失或人员伤亡的报告，但这种规模的地震可能会造成广泛而严重的损失。
大约20分钟後，该地区还发生了5.9级的余震。
瓦努阿图群岛位于环太平洋地震带，该地区是世界上地震最活跃的地区之一。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。