中国股市盘前看点--8月22日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国7月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

**宏观经济及政策面**

--权威人士透露,"十二五"(2011-2015年)节能环保产业发展规划即将上报国务院,预计最快9月出台,内容囊括针对节能环保企业税收减免、特许经营权、提高产业集中度等内容.

**重点行业和公司**

--上海证券报周一引述全国人大一财经官员的话称,随着国内银行贷款规模的增长,银行普通资本面临的压力比较大.据相关部门研究发现,国内几家系统性的重要银行在近五年内会有4,000-5,000亿元人民币的资本金缺口.

--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)公布半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.

--金地集团(600383.SS)中报显示,公司上半年实现净利润4.8亿元,同比下降61.0%;截至6月末公司实现销售面积81万平方米,销售金额112.5亿元,分别较上年同期增长67.8%和109.3%.

**海外动向**

--美国股市上周五以下跌告收,因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.道琼工业指数收跌172.93点或1.57%,报10,817.65点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指下探前期低位2,437点的支撑.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

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