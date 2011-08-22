萨科齐周四将与胡锦涛在北京会晤

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴黎8月21日电---法国总统萨科齐周四将与中国国家主席胡锦涛在北京会晤，会谈内容可能主要涉及近期全球金融市场动荡。
法国今年担任二十国集团（G20）轮值主席国。萨科齐准备前往位于南太平洋的法国海外属地新喀里多尼亚，途中增加了中国一站。
法国总统办公室称，萨科齐将于北京时间周四下午5点与胡锦涛举行会谈，之後共进晚餐。萨科齐当晚将飞往新喀里多尼亚，这是他2007年就职以来首次前往该地。
这将是萨科齐以总统身份第六次访华，双方领导人或将探讨德法计划对金融交易征税的提案。各方对该提案意见分歧较大，如果能获得各国普遍支持，才能切实有效。
萨科齐和胡锦涛还可能讨论法国的G20议程问题。
萨科齐一直希望中国支持其G20目标，包括寻找途径缓解经济失衡，减少市场投机行为和大宗商品价格波动。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。