“十二五”节能环保规划预计最快下月出台--报载

路透上海8月22日电---中国证券报周一报导引述权威人士的话称,由国家发改委环资司牵头制订的"十二五"(2011-2015年)节能环保产业发展规划,经过了三轮徵求意见,即将上报国务院,预计最快9月出台.其中,针对节能环保企业税收减免、特许经营权、提高产业集中度等内容或成该规划亮点.

上述人士表示,该规划将按节能、环保、资源综合利用三类,对相关行业进行政策扶持,涉及的领域将包括高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域.

报导指出,这将是国家有关部门对节能环保产业支持力度最大的产业政策规划.该规划将在产业、金融、税收等多方面为节能环保产业发展给予政策支持.

在税收政策方面,该规划有可能在节能环保企业已获"三免三减半"税收优惠基础上,再比照国家需重点扶持的高新技术企业的标准,按15%徵收节能环保企业所得税.

此外,节能环保企业土地使用税与房产税,有可能获相应减免.特许经营权、收费质押贷款、节能环保产业基金等相关内容,也可能在该规划中有所体现.

目前国际上,工业企业污染治理一般采用专业化运营模式,即污染企业通过付费将本企业产生的污染交由专业环保公司治理,拥有特许经营权的节能环保企业的专业化运营除可降低污染治理成本外,还能刺激环保产业发展.

在企业扶持方面,该规划或将提到要培育一批年收入50亿元-100亿元人民币级环保龙头企业.截至2009年,全球最大环保企业威立雅集团营业收入为320亿欧元(约合2,800亿元人民币),目前中国大型环保企业年营业收入大多在20亿元-30亿元人民币.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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