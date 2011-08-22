金正日访问俄罗斯 将与俄总统会面

路透莫斯科8月21日电---俄罗斯媒体报导称，朝鲜领导人金正日周日参观俄罗斯一座大型水电站，他此次访俄还将与俄总统梅德韦杰夫会谈。

国际文传通讯社报导称，金正日周六乘坐专列抵达俄罗斯，会见了俄远东联邦区特使伊沙耶夫(Viktor Ishayev)等官员。

朝鲜面临洪灾和经济制裁双重压力之际，金正日正努力寻求外援。有消息称朝鲜在5月获得了中国的粮食援助和投资，目前可能向俄罗斯寻求经济支持。

金正日预计将于周二在贝加尔湖附近的乌兰乌德(Ulan-Ude)与梅德韦杰夫会谈，但克里姆林宫周六发布的简短声明未透露会谈时间和地点。

韩联社周日报导称，金正日参观俄罗斯布列亚(Bureyskaya)水电站，令外界揣测两国可能磋商能源合作。

能源会谈可能包括一条从俄罗斯远东经由朝鲜通往韩国的天然气管道建设计划，韩联社称该管道每年可给朝鲜带来5亿美元收入。

这是金正日2002年以来首次访问俄罗斯。今年稍早，朝美双方罕见地就重启六方会谈进行了磋商。(完)

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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