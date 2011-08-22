卡扎菲之子赛义夫已在利比亚被捕--ICC

2011年3月10日，卡扎菲之子赛义夫在的黎波?接受路透采访。 REUTERS/Chris Helgren

路透阿姆斯特丹8月21日电---国际刑事法庭(ICC)检察官周日表示，卡扎菲之子赛义夫(Saif al-Islam)已在利比亚被捕。

检察官莫雷诺-奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)对路透表示：“赛义夫已在利比亚被捕。我们在利比亚不同渠道的消息人士告诉我们的秘密信息均证实此事。”

“我们要说清楚，根据安理会决议，需要将赛义夫移交给国际刑事法庭。”

利比亚反抗力量早些时候表示，他们已扣押了赛义夫以及卡扎菲的长子穆罕默德・卡扎菲(Mohammed Al-Gaddafi)。

国际刑事法庭6月份以反人类罪，批准对卡扎菲、其子赛义夫(Saif al-Islam)和利比亚情报部门负责人塞努西(Abdullah al-Senussi)的逮捕令。

莫雷诺-奥坎波表示，反抗力量组成的全国过渡委员会尚未就赛义夫被抓一事与国际刑事法庭联系，但他表示，他周一将与他们接触，讨论下一步举措。

卡扎菲长子穆罕默德周一在接受半岛电视台电话采访时表示，他已被反抗力量扣押，现在被软禁在的黎波里的家中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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