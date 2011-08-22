卡扎菲之子赛义夫已在利比亚被捕--ICC

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透阿姆斯特丹8月21日电---国际刑事法庭(ICC)检察官周日表示，卡扎菲之子赛义夫(Saif al-Islam)已在利比亚被捕。
检察官莫雷诺-奥坎波(Luis Moreno-Ocampo)对路透表示：“赛义夫已在利比亚被捕。我们在利比亚不同渠道的消息人士告诉我们的秘密信息均证实此事。”
“我们要说清楚，根据安理会决议，需要将赛义夫移交给国际刑事法庭。”
利比亚反抗力量早些时候表示，他们已扣押了赛义夫以及卡扎菲的长子穆罕默德・卡扎菲(Mohammed Al-Gaddafi)。
国际刑事法庭6月份以反人类罪，批准对卡扎菲、其子赛义夫(Saif al-Islam)和利比亚情报部门负责人塞努西(Abdullah al-Senussi)的逮捕令。
莫雷诺-奥坎波表示，反抗力量组成的全国过渡委员会尚未就赛义夫被抓一事与国际刑事法庭联系，但他表示，他周一将与他们接触，讨论下一步举措。
卡扎菲长子穆罕默德周一在接受半岛电视台电话采访时表示，他已被反抗力量扣押，现在被软禁在的黎波里的家中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。