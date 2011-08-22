卡扎菲之子赛义夫被捕

国际刑事法庭检察官周日表示，卡扎菲之子赛义夫已在利比亚被捕。检察官莫雷诺-奥坎波对路透表示：“赛义夫已在利比亚被捕。我们在利比亚不同渠道的消息人士告诉我们的秘密信息均证实此事。我们要说清楚，据安理会决议，需将赛义夫移交给国际刑事法庭。”路透