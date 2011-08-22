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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 22日 星期一 10:30 BJT

金正日访问俄罗斯

俄罗斯媒体报道，朝鲜领导人金正日周六乘坐专列抵达俄罗斯，会见了俄远东联邦区特使伊沙耶夫等官员，周日参观俄罗斯一座大型水电站，令外界揣测两国可能磋商能源合作。他此次访俄还将与俄总统梅德韦杰夫会谈。这是金正日2002年以来首次访问俄罗斯。路透

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