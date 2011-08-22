萨科齐周四将与胡锦涛在北京会晤

法国总统办公室称，萨科齐将于北京时间周四下午5点将与中国国家主席胡锦涛在北京会晤，之後共进晚餐，会谈内容可能主要涉及近期全球金融市场动荡。萨科齐准备前往位于南太平洋的法国海外属地新喀里多尼亚，途中增加了中国一站。这将是萨科齐以总统身份第六次访华。路透