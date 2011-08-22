苹果拟于10月试产新版iPad--WSJ

《华尔街日报》（WSJ）周五援引知情人士的说法报道，苹果公司正在与亚洲零部件供应商和组装商合作，拟从10月份试生产下一代iPad，公司已为新一代iPad订购了显示板及芯片等零部件，并计划于2012年初推新品。新版iPad料将采用2048×1536像素的高分辨率显示屏。路透