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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 22日 星期一 10:24 BJT

苹果拟于10月试产新版iPad--WSJ

《华尔街日报》（WSJ）周五援引知情人士的说法报道，苹果公司正在与亚洲零部件供应商和组装商合作，拟从10月份试生产下一代iPad，公司已为新一代iPad订购了显示板及芯片等零部件，并计划于2012年初推新品。新版iPad料将采用2048×1536像素的高分辨率显示屏。路透

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