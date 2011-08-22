拜登称美国永远不会违约

美国副总统拜登周日反驳了美国实力正在下降的观点,并称华府永远不会违约,为缓和了中美两国紧张关系的访华之旅画上句号. 他在四川大学演讲时回答提问称:''就投资目的地而言,我们仍是唯一的最佳选择……美国从没有违约,也永远不会违约.你们是安全的.''路透