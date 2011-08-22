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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 22日 星期一 10:20 BJT

德国反对欧元区共同债券

德国周末强烈反对欧元区发行共同债券的构想,但暗示对某种形式的财政联盟持开放态度. 德总理默克尔周日接受德国电视二台采访时表示,"欧元区共同债券是对当前危机的错误回应.他们将引导我们走向债务联盟,而非稳定联盟." 德国债券发行成本低于其他欧元区成员国.路透

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