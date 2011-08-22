PIMCO：公债收益率反映出美经济衰退可能性很高

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透纽约8月19日电---全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周五表示,美国公债收益率(殖利率)降至60年低点,反映出美国经济衰退的可能性很高.
葛罗斯在路透Insider中称,美国的货币和财政政策选项日渐耗尽.
"政策选项有限而经济成长正在放慢,在我们看来这种情况越来越明显,"葛罗斯称.
"从就业或失业以及企业获利的角度看,(美国)经济成长无疑是一种风险,无论GDP增幅是否达到正的1%,我认为实质GDP都到不了这个点."
葛罗斯称,低公债收益率反映出衰退的情形.
"收益率反映出很有可能出现的经济衰退以及通胀下降的结果--这是关键."
10年美国公债收益率周四跌破2%至1.98%,周五站在2.08%附近.
葛罗斯在5月曾告诉路透,只有在美国经济步入新一轮衰退的情况下,他才会再度购买公债.
他在周五重申了这一立场,"我认为没有任何价值,除非经济衰退."(完)
--编译 吴云凌;审校 白云
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