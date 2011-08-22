拜登访华反复强调“信心” 然需缩赤字等行动支持--新华

路透北京8月22日电---在美国主权信用评级降级引发全球关注的大背景下,美国副总统拜登在六天访华期间反复强调对美国经济前景的"信心".官方媒体周日发表时评称,行胜于言,美国要在缩赤字、减债务等方面有实际的行动.

"对全球头号经济体而言,真正做到逐步缩赤字、减债务、调结构、促实体经济发展,才能让各方对美元资产的安全性放心,从而对美国经济提振信心、增强信心",时评称.

拜登周日在位于成都的四川大学演讲时回答关于美国债务的提问时说,"保护中国的投资符合我们的利益,保护这些投资也是大局利益所需,美国从没有违约,也永远不会违约."

他访华期间还对中国总理温家宝表示,"无需担心"中国所持美国公债的安全问题.

对于中美经贸合作方面,时评提到,美国提供资金和技术,中国提供劳动力、资源和市场的传统合作模式已经发生根本变化.

要进一步推进中美经贸关系,在于美方能否在放宽对华高技术产品出口限制、为中国企业赴美投资提供公平环境等问题上拿出切实行动;以及双方企业能否敏锐把握能源、环保、基础设施、生物医药、金融服务、中小企业等领域展现的巨大合作机会.

拜登上周对中国进行访问,这是他亚洲之行的首站,他希望借此次访华之旅降低全球两个最大经济体之间的不信任感,并与中国领导人建立良好的关系. (完)

--发稿 宿泱韫;审校 屈桂娟

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