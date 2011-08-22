康菲中国承认蓬莱19-3油田C平台发现九处渗漏点

* C平台发现九处渗漏点

* 渗油来源是残余的稍早泄漏出的矿物油油基泥浆--康菲

* 要求中海油应督促康菲彻底封堵溢油源

路透北京8月22日电---蓬莱油田漏油事件再次升级.康菲石油中国有限公司近日承认,在蓬莱19-3油田C平台发现九处海底油污渗漏点.

新华社日前报导并援引国家海洋局称,已责成其采取有效措施迅速、彻底查清海底油污渗漏原因,切断海底渗漏源.

报导称,8月19日海监巡航时监视发现蓬莱19-3油田海域有三处油膜覆盖区域,油膜长度从5-10公里不等,宽度50-100米,分布的海域范围达1.35平方公里.

国家海洋局北海分局称,c平台附近海底油污清理现场海水环境受到石油类污染,石油类浓度较前几日有所升高,同时在对环渤海岸线及近岸海域巡视中,暂未发现新油污登陆.

而康菲石油公司网站新闻稿称,此次发现的渗油来源是残余的6月17日泄漏出的矿物油油基泥浆,这些残留的矿物油油基泥浆与浅层泥沙混合在了一起,其正在制定计划来停止这些渗油.

康菲中国上周五(19日)刚刚表示,渤海湾已没有矿物油油基泥浆泄漏,将在8月底完成海底清理工作,并称此次溢油事件未对海岸造成明显影响.

**中海油应督促康菲彻底封堵溢油源**

中国国家海洋局要求,中国海洋石油总公司应督促康菲公司,采取强有力的措施尽快实现"彻底排查溢油风险点、彻底封堵溢油源".

"中海油对蓬莱19-3油田生产负有监管责任,同时又是康菲公司的合作者."海洋局网站的新闻稿称.

6月初中海油(0883.HK)和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

康菲中国稍早称,6月发生的两起溢油事件中,溢油115立方米(约700桶)已得到回收或已挥发掉,以及约400立方米(约2,500桶)的矿物油油基泥浆渗漏并沉积到海床,海底清理工作仍在进行.(完)

--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。