金价下月或回落约8% 明年仍将上扬--INTL FCStone

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透印度KOVALAM 8月20日电---经纪商INTL FCStone的全球贵金属主管Jeffrey Rhodes周六表示,处于纪录水准的金价下个月可能回调约8%,不过由于投资者在全球经济动荡之际寻求避险,金价明年可能升至每盎司2,400美元.
Rhodes称,金价到下个月可能回落至1,725美元,随後上扬.
"我的问题是,人们正在买入黄金,但他们不明白为什麽要买黄金.这是个大问题,是泡沫的典型症状,"Rhodes表示.
Rhodes说,投资者缺乏出脱黄金仓位来弥补股市损失的"真正动机".(完)
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
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