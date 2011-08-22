比利时呼吁发行欧元区共同债券

路透维也纳/布鲁塞尔8月19日电---随着金融市场进一步走弱,且比利时赞成欧元区发行共同债券,德法两国在采取激进措施应对欧元区债务危机方面所承受的压力上升.

比利时财长瑞德斯称,欧元区应发行共同债券,扩大救助基金规模,以帮助高负债国家的公债市场和银行类股从连续下跌中回稳.

德国对这两项提议均表示反对.比利时对推出共同债券的支持不一定会打破僵局.共同债券倡议由意大利等高负债国家提出,并受到欧盟执委会一些官员的支持.

不过瑞德斯在金融时报上发出的呼吁必须证明,欧元区拥有强大的财力.这进一步凸显出欧元区各国政府日益升温的担忧,即政府无法让投资者相信,当局不必采取激进措施,区内银行业者也会很安全.

德国总理梅克尔再度对发行欧元区共同债券的提议提出批评.她在德国基督教民主党(CDU)集会上称,这是一种"滑坡",很可能会令每个人的情况更加糟糕.

她称,"欧元区共同债券不应允许有任何权力干涉并强制约束其他国家."

法国总理菲永支持梅克尔的观点,其在法国费加罗报上发表的评论中表示,若不进一步整顿财政,发行欧元区共同债券或将威胁法国AAA信用评等.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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