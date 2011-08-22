卡车司机包围澳洲国会 抗议碳税计划

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透堪培拉8月22日电---数以百计的卡车周一包围了澳大利亚国会，抗议政府碳税计划，但卡车司机们希望通过使堪培拉陷入拥堵瘫痪以呼吁发起新大选的要求未能实现。
卡车司机们寻求利用民众日益对澳大利亚总理吉拉德(Julia Gillard)政府及对经济的不满。
运输公司负责人Peter Whytcross表示：“人人都紧张不安，因为国家基本上处在一种混乱状态。我们所有人都对日子的艰难感到震惊。”
除了欣欣向荣的采矿业之外，很多澳大利亚人都在竭力应对通胀。澳大利亚的通胀已使该国最大城市悉尼成为世界上生活成本最高的城市之一。
工会官员指责吉拉德政府未保护当地的制造业。他们要求将澳大利亚的钢铁用于采矿业。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。