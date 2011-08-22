奥巴马称卡扎菲政权正垮台

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透马萨诸塞州8月21日电---美国总统奥巴马周日称，利比亚卡扎菲政权呈崩溃迹象，他呼吁卡扎菲主动下台，避免进一步流血伤亡。
奥巴马在声明中表示：“要结束流血冲突，最有效的途径就是，卡扎菲及其政权得承认他们的统治到头了。卡扎菲必须承认现实，即利比亚已经不在他掌控中了。他必须立刻、彻底交出权力。”
奥巴马呼吁利比亚国家过渡委员会控制局面、竭尽全力避免进一步伤亡，并帮助该国向真正的民主平稳过渡。
他说：“在这个关键的历史性时刻，国家过渡委员会应该继续发挥必要的领导作用，尊重利比亚人民的权利，带领该国完成过渡。”
奥巴马称：“我们将继续与盟国以及国际社会共同努力，保护利比亚人民，支持该国向民主和平过渡。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。