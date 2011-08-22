奥巴马称卡扎菲政权正垮台

路透马萨诸塞州8月21日电---美国总统奥巴马周日称，利比亚卡扎菲政权呈崩溃迹象，他呼吁卡扎菲主动下台，避免进一步流血伤亡。

奥巴马在声明中表示：“要结束流血冲突，最有效的途径就是，卡扎菲及其政权得承认他们的统治到头了。卡扎菲必须承认现实，即利比亚已经不在他掌控中了。他必须立刻、彻底交出权力。”

奥巴马呼吁利比亚国家过渡委员会控制局面、竭尽全力避免进一步伤亡，并帮助该国向真正的民主平稳过渡。

他说：“在这个关键的历史性时刻，国家过渡委员会应该继续发挥必要的领导作用，尊重利比亚人民的权利，带领该国完成过渡。”

奥巴马称：“我们将继续与盟国以及国际社会共同努力，保护利比亚人民，支持该国向民主和平过渡。”(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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