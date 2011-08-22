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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 22日 星期一 12:04 BJT

22日午间分析：沪指早盘冲高回落

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日早盘A股市场呈现冲高回落走势。早盘沪深两市股指一度震荡反弹，其中沪综指在权重股的带动下冲击上周五缺口，可是市场谨慎情绪浓厚，资金进场意愿不强，导致股指反弹动能匮乏，同时权重股突然调头向下，拖累股指冲高回落，午盘沪综指报收于2521.89点，下跌0.49%。

笔者认为，短期内大盘受到的技术层面压力较大，在政策面、数据真空的时期内，技术压力就显得尤为突出，同时外围股市二次探底对A股也形成一定的冲击，预计短期内大盘仍将维持弱势震荡探底走势。（完）

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